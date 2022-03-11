Боррель: Запад сделал ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о членстве в НАТО

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией, включая обещание Украине о вступлении в НАТО. Его слова передает РИА «Новости».

Боррель сообщил: «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом… Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО <…> Я считаю, что это ошибка — делать обещания, которые не можешь реализовать».

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте тогдашний генеральный секретарь организации Яап де Хооп Схеффер заявил: «Мы уже идем на интенсивный диалог. Это дорога к членству. <…> НАТО согласно принимать решение о вступлении Украины и Грузии в ближайшем будущем». Альянс, однако, не предоставил странам приглашения к Плану по приобретению членства.

Спустя год де Хооп Схеффер заявил, что Украина и Грузия не готовы ко вступлению в организацию. В январе 2021 года экс-генсек поделился мнением: «В обозримом и необозримом будущем они [Украина] не станут членом НАТО. На мой взгляд, все, кто присутствовали в Бухаресте, знали об этом».