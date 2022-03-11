Путин согласился с привлечением добровольцев на Украину

Владимир Путин поддержал предложение Сергея Шойгу об отправке на Украину добровольцев. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.
По словам Шойгу, больше всего желающих поехать на помощь войскам ДНР и ЛНР из стран Ближнего Востока. Их свыше 16 тыс. человек.
Путин разрешил сделать это в ответ на «сборы со всего мира и отправление наемников на Украину». Кроме того, он не против передачи «трофейной техники западного производства» в Донбасс, включая технику Javelin и Stinger.
6 марта The Wall Street Journal сообщал о планах России перебросить сирийских наемников на Украину.