Путин согласился с привлечением добровольцев на Украину

Владимир Путин поддержал предложение Сергея Шойгу об отправке на Украину добровольцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе приехать и оказать помощь людям, проживающим в Донбассе, надо пойти им навстречу и помочь перебраться в зону боевых действий», — сказал президент.

По словам Шойгу, больше всего желающих поехать на помощь войскам ДНР и ЛНР из стран Ближнего Востока. Их свыше 16 тыс. человек.