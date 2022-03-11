Запрет на полеты на юге России продлили до 20 марта

Минтранс продлил запрет на закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта, передает ТАСС. Ограничение до 20 марта продлили и для аэропортов Анапы и Краснодара, сообщили РИА «Новости» в «Аэродинамике».

Ближайшими альтернативными аэропортами для вылетов до 20 марта станут Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Оператор предлагает добраться до зон вылета наземным транспортом.

Сначала полеты запретили до 1 марта из‑за того, что аэропорты признали небезопасными для посадки гражданских судов. Затем ограничение продлевали до 8 и 14 марта.

С момента ввода российских войск на территорию Украины воздушное пространство для российских самолетов закрыли страны ЕС, США, Великобритания и Канада. Россия в ответ закрыла свое небо для них.

Минтранс также предлагал удерживать на территории страны зарубежные самолеты, занимающиеся лизингом у зарубежных компаний, и расплачиваться за них рублями.