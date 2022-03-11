Китай сообщил о кибератаках на их компьютеры из США с целью взлома объектов в России и на Украине

Иностранные хакеры через компьютеры в Китае атакуют объекты на территории России, Украины и Беларуси. Взломы происходят в основном с территории США, передает Reuters со ссылкой на китайское госагентство «Синьхуа».

Кибератаки зафиксировал национальный центр по кибербезопасности, который занимается выявлением и предотвращением киберугроз.

После ввода российских войск на территорию Украины в Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном ФСБ, предупредили об угрозе компьютерных атак на российские информресурсы и рекомендовали «повысить бдительность».

28 февраля хакеры Anonymous взломали сайты российских СМИ, опубликовав обращение «неравнодушных журналистов». Атаке подверглись в том числе ТАСС, «Коммерсант», «Известия», РБК, «Фонтанка» и другие издания.

«Коммерсант» писал, что с 24 по 28 февраля хакерские атаки на российские компании, государственные органы, банки и СМИ участились как минимум в три раза по сравнению с февралем прошлого года.