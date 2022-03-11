Генпрокуратура проверит компании, уходящие из России

Генпрокуратура «усилит надзор» за компаниями, которые объявили о приостановке своей работы в России. Их будут проверять на соблюдение законодательства, в том числе трудового, заявили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Генпрокуратуры следят за соблюдением условий трудовых договоров, порядком выплаты заработной платы и определением ее размера. Кроме того, особое внимание уделяется исполнению взятых на себя обязательств перед контрагентами и перед Россией.

Глава ведомства Игорь Краснов подчеркнул важность соблюдения прав социально незащищенных групп работников — лиц с ограниченными возможностями здоровья, беременных, имеющих несовершеннолетних детей, людей предпенсионного и пенсионного возраста.

«Игорь Краснов отдельно указал на недопустимость одностороннего отказа от своих обязательств организациями, заявившими о приостановлении деятельности на территории РФ. Прокурорами подобные факты будут жестко пресекаться», — заявили представители Генпрокуратуры. Там напомнили, что за фиктивное и преднамеренное банкротство грозит наказание по УК.