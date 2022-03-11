«Более это не является невероятным»: глава МВФ не исключила вероятность дефолта в России

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта в России вследствии введенных санкций. Об этом она заявила в эфире телеканала CNBC.

Георгиева отметила, что дефолт более «не является невероятным событием». По ее мнению, на вероятность дефолта будут влиять продолжительность военных действий на территории Украины и продолжительность действия санкций.

«Я не буду спекулировать о вероятности этого, поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов», — пояснила Георгиева.

Глава МВФ отметила, что «ничего из этого не ясно сейчас». Однако «беспрецедентные санкции, введенные против России», как считает Георгиева, «толкнули страну в рецессию».

«По нашей оценке это будет глубокая рецессия в дополнение к резкому сокращению российской экономики. Мы видим, как рубль драматическим образом обесценивается, и покупательские возможности большинства россиян серьезно затронуты», — сказала она.