Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостановит рейсы в Россию с 13 по 27 марта

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines приостановит полеты в Россию и обратно с 13 по 27 марта 2022 года. Об этом перевозчик сообщил на своем официальном сайте.

Компания отметила, что рейсы будут отменены из‑за операционных рисков, связанных со страхованием, лизингом, эксплуатацией и обслуживанием рейсов в Российскую Федерацию и из нее.

«Наши гости, совершающие рейсы в Москву, Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами, имеют право на бесплатную замену билетов и полный возврат средств», — сказано в сообщении.

Внести изменение в бронирование или оформить возврат денег за авиабилеты можно на веб-сайте Pegasus Airlines или в мобильном приложении авиалиний.