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Turkish Airlines перестала продавать россиянам билеты в третьи страны

Виктория Шанина
Вчера в 22:58

С 10 марта Turkish Airlines приостанавливает продажу билетов в третьи страны для россиян. Об этом перевозчик сообщил в рассылке билетным агентам, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Теперь пассажиры могут оформить билеты только с вылетом из России или, наоборот, прилетом в страну. Все остальные маршруты станут недоступны для россиян.

В третьи страны по-прежнему можно будет полететь через Турцию с единым «сквозным» билетом. Например, по маршруту Москва — Стамбул — Мале — Стамбул — Москва. Однако отдельный билет из Турцию на Мальдивы (Стамбул — Мале) купить не получится.

«То есть летать на Turkish Airlines вне контура Россия — Турция более вообще не получится», — поясняют в АТОР.

Отмечается, что турецкая авиакомпания не присоединяется к западным санкциям против России. Ограничения на покупку билетов связаны с техническими проблемами из‑за блокировки российских карт Visa и Mastercard за рубежом.

Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт 10 марта в 0.01 по московскому времени. Карты больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах, однако внутри страны они продолжают работать в обычном режиме (до истечения срока действия).

О соответствующем решении платежные системы объявили после начала «военной спецоперации» России на территории Украины. По той же причине Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Множество международных компаний объявили о приостановлении деятельности в России. Только за 10 марта с российского рынка ушли Sony, Hilton и Hyatt, Hugo Boss, Uniqlo, Pandora, Nintendo, Sony Music, Western Union. Сегодня же IELTS отменили тестирование по английскому языку, Mars и Mondelez отказались от инвестиций и рекламы, YouTube отключил монетизацию, а «Формула-1» запретила трансляцию гонок.

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