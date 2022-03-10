Из России запретят экспортировать сахар и зерно в страны ЕАЭС до 31 августа

Таможенная подкомиссия одобрила запрет на вывоз зерновых культур и сахара из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил «Коммерсант».

Запрет будет действовать вплоть до 31 августа 2022 года. Он коснется пшеницы, ржи, меслина, ячменя и кукурузы, а также сахара и сахара-сырца. Вывозить зерно и сахар нельзя будет в третьи страны.

Поставки в ЕАЭС возможны, отмечает издание, на основании разрешений Минсельхоза. Также исключения предусмотрены для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом.

«Решения направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны и помогут защитить внутренний рынок в текущих условиях. В то же время сохраняются возможности для сотрудничества со странами ЕАЭС», — сказали в Минэкономики.

На заседании подкомиссии также обсуждалась возможность временного обнуления импортных пошлин на ряд продовольственных товаров, например картофель, капусту, морковь, лук, какао, фруктовое пюре и продукты для детей раннего возраста.