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«Исламское государство»* подтвердило информацию о гибели своего лидера

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:47

Террористическая организация «Исламское государство»* подтвердила информацию о смерти своего лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом сообщил Reuters.

Глава организации был убит в возрасте 45 лет спецназом США на северо-западе Сирии. Об этом в феврале рассказал президент США Джо Байден.

Предыдущий лидер «Исламского государства»* также был убит американскими военными в 2019 году. Новым лидером организации теперь станет Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши.

* «Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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