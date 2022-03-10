«Исламское государство»* подтвердило информацию о гибели своего лидера

Террористическая организация «Исламское государство»* подтвердила информацию о смерти своего лидера Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Кураши. Об этом сообщил Reuters.

Глава организации был убит в возрасте 45 лет спецназом США на северо-западе Сирии. Об этом в феврале рассказал президент США Джо Байден.

Предыдущий лидер «Исламского государства»* также был убит американскими военными в 2019 году. Новым лидером организации теперь станет Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Кураши.

* «Исламское государство» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.