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Россия планирует выйти из Совета Европы, Esquire закрывается и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:40

МИД России заявил, что страна планирует покинуть Совет Европы. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, после этого россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ.

Основные мировые производители инсулина продолжат поставки в Россию. Вместе с тем, по заявлению Минздрава, по плану идет производство и ввод в оборот отечественных инсулиновых препаратов.

Главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба сделали заявления по итогам переговоров в Анталье на фоне продолжающейся «военной операции». Пересказали главные тезисы из сообщений глав внешнеполитических ведомств.

Правительство России определило перечень товаров, временно запрещенных к вывозу из страны до конца 2022 года. В него попали более 200 наименований товаров, включая железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели.

Hearst отзывает лицензию у российских версий журналов Esquire, Elle, Men’s Health, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и «Домашний очаг» — это означает их полное закрытие. Принять такое решение компанию заставила «эскалация гуманитарного кризиса» и «глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия».

Великобритания ввела санкции против семерых российских бизнесменов, включая Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Игоря Сечина и Николая Токарева. Им запрещен въезд в страну, а активы общей стоимостью около 19,8 млрд долларов заморожены.

Эстония приостановила выдачу туристических виз россиянам. Решение будет отменено после «прекращения военной деятельности России на Украине».

Решения зарубежных компаний по работе в России за сегодня. Sony приостановила продажи PlayStation, а Visa и Mastercard — обслуживание российских карт. Собственники IELTS отменили тестирование по английскому языку, Mars и Mondelez отказались от инвестиций и рекламы, YouTube отключил монетизацию, а «Формула-1» запретила трансляцию гонок. Hilton и Hyatt, Hugo Boss, Uniqlo, Pandora, Nintendo, Sony Music, Western Union временно прекратили работу.

Сергей Шнуров объявил о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. Он решил сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

Власти Москвы выделят 500 млн рублей на создание новой сети быстрого питания. По словам Сергея Собянина, для замещения закрывшихся ресторанов сети «Макдоналдс» достаточно максимум года.

В Беларуси признали экстремистскими три ролика ютьюб-канала «вДудь». Среди них — интервью с комиком Славой Комиссаренко, выпуск про телеграм-канал Nexta и фильм «Как жить, если лишают родины».

Президентом Венгрии впервые избрали женщину. Ею стала кандидат правящей партии «Фидес» Каталин Новак, ранее занимавшая пост министра по делам семьи.

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