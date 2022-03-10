Сервис BlaBlaCar прекратит финансирование российского подразделения. Оно будет работать автономно

Французский сервис BlaBlaCar, занимающийся поиском попутчиков для поездок, приостановит финансирование своей дочерней компании в России. Об этом сообщил ТАСС.

В российской «дочке» BlaBlaCar работают более 100 человек. В штаб-квартире сервиса отметили, что осознают свою ответственность перед ними, а также перед «сообществом пользователей и партнеров».

В связи с этим компания «приняла решение продолжить работу на локальном рынке под независимым управлением российском команды BlaBlaCar». Инвестиции штаб-квартиры в проект в России будут временно прекращены.

BlaBlaCar работает на территории России с 2014 года. В последнее время компания развивала направление автобусных перевозок. Пользователями сервиса в России являются 30 млн человек.