«Такие дела» запустили краудфандинговый проект «Давно пора»

Медиапортал «Такие дела» запустил краудфандинговый проект «Давно пора» — платформу, на которой любой желающий сможет предложить редакции свою тему. Об этом «Афише Daily» рассказали в издании.

С помощью «Давно пора» журналисты надеются создать сообщество неравнодушных людей, которые помогут им рассказывать о важных общественных проблемах и влиять на их разрешение.

Читатели издания станут соавторами и смогут собрать средства на решение той или иной задачи. Для этого им нужно будет предложить идею материала для «Таких дел» и обосновать ее значимость.

Затем заявка пройдет модерацию на соответствие ценностям и кругу тем издания, а после этого в течение месяца пользователи смогут поддержать благотворительный сбор.

Когда необходимая сумма будет набрана, редакция приступит к подготовке материала. Журналисты проведут предварительные исследования, найдут экспертов, отправятся в командировку и напишут текст.

«В этом процессе участвует редактор, также к созданию историй может привлекаться фотограф. Подход к каждой теме индивидуальный и зависит от ее глубины и объема», — отметили в редакции.