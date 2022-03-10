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«Такие дела» запустили краудфандинговый проект «Давно пора»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:24

Медиапортал «Такие дела» запустил краудфандинговый проект «Давно пора» — платформу, на которой любой желающий сможет предложить редакции свою тему. Об этом «Афише Daily» рассказали в издании.

С помощью «Давно пора» журналисты надеются создать сообщество неравнодушных людей, которые помогут им рассказывать о важных общественных проблемах и влиять на их разрешение.

Читатели издания станут соавторами и смогут собрать средства на решение той или иной задачи. Для этого им нужно будет предложить идею материала для «Таких дел» и обосновать ее значимость.

Затем заявка пройдет модерацию на соответствие ценностям и кругу тем издания, а после этого в течение месяца пользователи смогут поддержать благотворительный сбор.

Когда необходимая сумма будет набрана, редакция приступит к подготовке материала. Журналисты проведут предварительные исследования, найдут экспертов, отправятся в командировку и напишут текст.

«В этом процессе участвует редактор, также к созданию историй может привлекаться фотограф. Подход к каждой теме индивидуальный и зависит от ее глубины и объема», — отметили в редакции.

У благотворительных организаций сейчас все меньше средств к существованию. Значит у их подопечных возможности получить помощь сокращаются. Но эта работа не может ждать: тот, кто нуждается в помощи, до лучших времен может и не дожить. При этом независимые СМИ также испытывают сложности. Многие вопросы остаются без должного освещения и внимания аудитории из‑за отсутствия финансовых или человеческих ресурсов. Нас осталось очень мало — независимых медиа, которые могут говорить с читателем о социальных проблемах, о жизни и о трудностях, с которыми надо справляться каждый день. Поэтому мы надеемся на наших читателей из разных регионов»
Инна Кравченко
Исполняющая обязанности главного редактора «Таких дел»
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