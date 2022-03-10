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Pandora приостанавливает работу в России

Денис Ламехов
Сегодня в 16:20

Датская ювелирная компания Pandora замораживает деловые отношения с Россией и Беларусью из‑за «военной операции» на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление.

Решение было принято еще 24 февраля, уточняет агентство. Согласно информации представителя компании, у нее нет сотрудников в указанных странах: товары Pandora реализуются через официальных дистрибьюторов.

Он добавил, что выручка в России и Беларуси составляла менее 1% от мирового объема продаж. Согласно данным Forbes, совокупный оборот Pandora от деятельности на всех рынках присутствия в 2021 году достиг 3,5 млрд долларов.

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

H&M, Inditex и Uniqlo приостановили работу. Крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России.

Среди компаний, сообщивших о продолжении работы на российском рынке, — американские производители продуктов питания Mars и Mondelez, табачные компании British American Tobacco и Philip Morris, французская фармацевтическая корпорация Sanofi, крупнейший в Индии производитель лекарств Dr. Reddy’s Laboratories и британская AstraZeneca. Toyota не планирует покидать российский рынок, Samsung ищет решение логистических проблем.

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