Эстония приостанавливает выдачу туристических виз россиянам

Власти Эстонии объявили о приостанавлении выдачи туристических виз гражданам России. Об этом на пресс-конференции правительства заявила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс, сообщает РИА «Новости».

По словам министра, это временная мера, связанная с российской «военной спецоперацией» на территории Украины. Решение будет отменено после «прекращения военной деятельности России на Украине», отметила Лийметс.

Кроме того, эстонская сторона физически не может обрабатывать новые запросы из‑за технических проблем. В частности, невозможно оплатить госпошлину.

«Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания», — пояснила глава МИД Эстонии.

Накануне Эва-Мария Лийметс заявляла, что решение о прекращении выдачи виз россиянам «разумно поднимать на уровне Европейского союза, чтобы была единая позиция по этому вопросу». Тогда же она отметила, что исключения сделают для въезжающих в страну «по гуманитарным соображениям».

Ранее на фоне начала «военной операции» визы россиянам отказались выдавать Чехия, Литва и Латвия. Визовые центры Норвегии в России остановили прием документов на шенген или вид на жительство из‑за технических проблем, связанных с санкциями.