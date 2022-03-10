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Китай отказался поставлять России авиазапчасти

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:39

Китай отказался поставлять запчасти российским авиакомпаниям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова.

По его словам, Россия будет искать возможности через другие страны, среди которых Индия и Турция. Кудинов отметил, что каждая авиакомпания будет самостоятельно договариваться, а Росавиация будет только помогать легализовать эти запчасти.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».

После начала «военной операции» Евросоюз, Великобритания, Канада и США закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний из России. Кроме того, ЕС ввел санкции, которые запрещают поставки гражданских самолетов и запчастей, а также обязывают лизингодателей разорвать контракты.

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