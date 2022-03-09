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Умер мужчина, которому впервые успешно пересадили сердце генно-модифицированной свиньи

Юлия Онодэра
Вчера в 23:18

В США скончался Дэвид Беннетт, который первым в мире успешно пережил пересадку сердца генно-модифицированной свиньи. Об этом сообщила пресс-служба Медицинского центра при Университете Мэриленда.

Операцию мужчине провели чуть более двух месяцев назад, в январе, в Балтиморе. Для Беннетта экспериментальное лечение было единственным шансом на выживание, поскольку он не мог претендовать на донорское человеческое сердце.

По какой причине Беннетт умер, не сообщается. Врачи отметили, что состояние Дэвида стало ухудшаться за несколько дней до его смерти. «Он показал себя как храбрый и благородный пациент, который боролся до конца», — сказал доктор Бартли Гриффит.

Беннетт установил рекорд среди пациентов, которым пересадили свиные сердца. Над новым сердцем мужчины работала компания Revivivcor. Свинья, чье сердце пересадили мужчине, имела десять генетических модификаций.

Четыре гена были блокированы, включая ген роста, чтобы предотвратить дальнейший рост сердца свиньи после имплантации. Кроме того, в геном свиньи были вставлены шесть человеческих генов, чтобы орган мог лучше прижиться в организме человека.

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