Amazon прекращает отправку товаров в Россию и закрывает доступ к Prime Video для пользователей из РФ

Одна из крупнейших компаний США Amazon прекращает отправку товаров в Россию через свой онлайн-магазин. Об этом сообщает Bloomberg.

Кроме того, Amazon закрывает доступ к своему стриминговому сервису Prime Video для пользователей из России.

После начала «военной операции» на Украине против России ввели пакет жестких санкций. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.