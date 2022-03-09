Авиакомпания Japan Airlines отменила мартовские рейсы между Токио и Москвой

Авиакомпания Japan Airlines отменила шесть рейсов между Токио и Москвой, запланированных на март 2022 года. Об этом рассказал ТАСС.

Полеты 10, 11, 17, 18, 24 и 25 марта не состоятся из‑за «российско-украинской ситуации». В данный момент на сайте перевозчика невозможно приобрести билеты из Москвы в Токио или обратно на март. Ближайшие рейсы состоятся 6 и 7 апреля.

Ранее Japan Airlines также отказалась от части перелетов в Европу. Были отменены рейсы в Париж, Лондон, Франкфурт и Хульсинки, поскольку их маршрут проходит над территорией России.

До 26 марта авиакомпания решила отказаться от код-шеринга с другими перевозчиками (выполнение совместных рейсов). Ранее JAL сотрудничала с British Airways на своих европейских рейсах.