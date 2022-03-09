Офис Зеленского: Украина готова к дипломатическому урегулированию конфликта

Украина готова к дипломатическому урегулированию конфликта и готова говорить с Россией по широкому кругу вопросов. Об этом со ссылкой на замглавы офиса Владимира Зеленского Игоря Жовкву пишет РИА «Новости».

Отмечается, что президент Украины готов к прямому диалогу с Владимиром Путиным. За помощью в организации встречи глав государств Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу.

По мнению Жовквы, прямой контакт Зеленского с Путиным нужен «для завершения ужасной войны». Он добавил, что главное условие Киева для проведения этих переговоров — прекращение огня и вывод войск РФ с Украины.

Замглавы офиса Зеленского также отметил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если Украине предоставят гарантии безопасности.

Ранее завершились три раунда переговоров между российской и украинской стороной. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, на последней встрече удалось добиться позитивных результатов в вопросе о гуманитарных коридорах. Представитель России Владимир Мединский заявил, что переговоры не увенчались тем успехом, на который надеялась российская сторона, но они будут продолжены.