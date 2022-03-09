Финский производитель продуктов питания Valio продолжит операционную деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили: «По факту объявленного решения финским концерном Valio о намерении уйти с российского рынка сообщаем, что в настоящее время операционная деятельность ООО „Валио“ в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются. Детальный план дальнейших действий находится в разработке».

7 марта Valio заявила об уходе с российского рынка из‑за «военной спецоперации» России на территории Украины. Подобное решение приняли многие западные компании. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановил работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах на территории России.

Среди компаний, сообщивших о продолжении работы на российском рынке, — Uniqlo, British American Tobacco и Philip Morris.