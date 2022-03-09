Эстония рассматривает вопрос о прекращении выдачи виз россиянам, сообщила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс. Ее слова передает РИА «Новости».

Лийметс добавила: «Это решение разумно поднимать на уровне Европейского союза, чтобы была единая позиция по этому вопросу».

Она отметила, что страны, ранее уже принявшие решение о запрете на выдачу виз гражданам России, сделали исключения для разрешения на въезд «по гуманитарным соображениям». Например, для воссоединения с семьей. «Эстония также будет выдавать визы по гуманитарным соображениям, туристическими визами нам практически некогда заниматься», — заявила Лийметс.

Ранее Чехия, Литва и Латвия на фоне начала «военной операции» России на территории Украины отказались выдавать визы россиянам. Сегодня, 9 марта, визовые центры Норвегии в России остановили прием документов на шенген или вид на жительство из‑за технических проблем.