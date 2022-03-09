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Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией

Семён Гудошников
Сегодня в 17:22

Всемирный экономический форум заморозил отношения с Россией, включая стратегическое партнерство с конгломератами, управляемыми российскими крупными бизнесменами. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителя ВЭФ Аманду Руссу.

«Мы не сотрудничаем ни с одним лицом, находящимся под санкциями, и заморозили все отношения с российскими организациями», — заявила она.

ВЭФ вынужден соблюдать санкции США, ЕС и Швейцарии против России, что означает разрыв связей с российскими банками и нефтяными компаниями.

Когда «военная операция» России на Украине закончится, ВЭФ оставляет возможность послужить мостом между этими странами.

Всемирный экономический форум создан в 1971 году. Это швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На них приглашаются бизнесмены, политики, мыслители и журналисты, которые обсуждают самые острые мировые проблемы, включая экологию и здравоохранение.

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