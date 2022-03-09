Визовые центры Норвегии в России остановили прием документов на шенген

С 9 марта визовые центры Норвегии в России приостанавливают прием новых заявлений на оформление шенгенской визы или вида на жительство. Об этом пишет визовый центр VFS.Global со ссылкой на норвежское посольство в Москве.

Согласно сообщению, подать документы невозможно из‑за техническим проблем. В частности, из‑за них не получается оплатить консульский сбор на норвежском портале. Связано это со «сложившейся ситуацией», отметили в визовом центре.

Заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены обычным путем. Время оформления шенгенской визы увеличено.

Срочные заявления можно подать непосредственно в московском посольстве. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться.

С 12 февраля правительство Норвегии возобновило выдачу виз россиянам. В этот же день было снято большинство антиковидных ограничений.