Налог на роскошь для автомобилей поднимут до 10 млн рублей

Транспортный налог на роскошь будет применяться только к автомобилям стоимостью выше 10 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Теперь он [налог] будет считаться с 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как это было раньше. Работать такая норма станет уже с текущего года», — сказал он.

Поправки в Налоговый кодекс разработал Минпромторг. Отмечается, что изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

В настоящее время владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей должны платить налог с коэффициентом 1,5. Для транспортных средств возрастом один-два года коэффициент составлял 1,3, а возрастом два-три года — 1,1.