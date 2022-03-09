«Яндекс.Дзен» больше недоступен иностранным пользователям

Медиаплатформа «Яндекс.Дзен» ограничила доступ к своему контенту для всех иностранных пользователей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

«„Яндекс.Дзен“ доступен только пользователям из России — они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами», — заявили собеседники агентства.

Причиной такого решения стала «невозможность обеспечить высокое качество персонализации на других языках». В компании отметили, что в последнее время значительно увеличился объем контента и изменился его контекст.

Ранее по той же причине «Яндекс.Дзен» удалил ленту рекомендаций. Это значит, что пользователям теперь попадаются только посты тех каналов, на которые они подписаны.

Новой аудитории предлагается выбрать интересующие ее каналы и самостоятельно настроить ленту. Отмечается, что это временная мера.