Новые санкции ЕС будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев

Новые санкции Евросоюза будут направлены против 160 российских бизнесменов и парламентариев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Ограничения также затронут сферу криптовалют, включат запрет на поставки в Россию технологий морского судоходства и коснутся банковского сектора Беларуси. В частности, ЕС согласовал запрет на предоставление Минску банкнот евро.

Новые санкции в отношении России ввели, после того как она признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала «военную операцию» на Украине. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

Россия стала лидером по числу введенных против нее санкций — их количество составило 5500. На втором месте — Иран (3600), за ним следуют Сирия (2600), Северная Корея (2100) и Венесуэла (700).