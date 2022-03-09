Amazon Prime Video перестал работать у подписчиков из России

Amazon ограничил российским подписчикам доступ к своей стриминговой платформе Prime Video. Внимание на это обратил DTF.

Prime Video не предупреждал пользователей об ограничениях заранее. Теперь на главной странице стриминга и под обложкой каждой картины просто появляется уведомление о недоступности в регионе.