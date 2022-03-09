Amazon Prime Video перестал работать у подписчиков из России

Amazon ограничил российским подписчикам доступ к своей стриминговой платформе Prime Video. Внимание на это обратил DTF.
Prime Video не предупреждал пользователей об ограничениях заранее. Теперь на главной странице стриминга и под обложкой каждой картины просто появляется уведомление о недоступности в регионе.
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Смотреть фильмы и сериалы до окончания расчетного периода, как это сделал Netflix, тоже не получится. Служба поддержки платформы предлагает вернуть деньги за подписку, но автоматически средства всем пользователям не вернутся — придется запрашивать их самостоятельно.