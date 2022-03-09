МВД Грузии: информация о массовом пересечении границы россиянами не соответствует действительности

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил, что информация о массовом пересечении границы гражданами России и Беларуси не соответствует действительности. Его слова передает «Интерфакс».

Гомелаури добавил: «В течение последних 13 дней в Грузию вошли немногим более 20 тыс. граждан России. В 2019 году за аналогичный период в 13 дней в Грузию прибыли 40 тыс. российских граждан».

«За последние дни примерно 3000 российских граждан остаются в Грузии. Более 100 граждан мы не впустили в страну по разным причинам», — заявил он.

Министр добавил, что на данный момент россияне прибывают в Грузию из Турции и Армении, и отметил среди них большое число граждан из республик Северного Кавказа: «В основном [это] женщины и дети, которые находились в последние дни в Турции из‑за прекращения полетов и сейчас организованно въезжают на автобусах в Грузию и прямо направляются через КПП „Ларс“ на родину».