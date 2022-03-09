В Австрии отменили обязательную вакцинацию. В стране штрафовали до 7200 евро за отказ от прививки

В Австрии приостановили действие закона об обязательной вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра культуры по делам Европы и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролину Эдтштадлер.

По ее словам, обязательную вакцинацию решили временно отменить из‑за нестабильной ситуации в системе здравоохранения.

19 ноября правительство объявило о введении в Австрии общенационального локдауна с 22-го числа, который распространится на всех жителей страны, включая вакцинированных.

Через несколько дней в Австрии прошли массовые протесты против локдауна. Марш демонстрантов практически полностью остановил дорожное движение в центре столицы. Участники кричали «Свобода!» и несли плакаты с осуждением политики властей.

20 января 2022 года в стране приняли закон об обязательной вакцинации, за отказ от которой грозит штраф до 7200 евро (около 832 тыс. рублей).