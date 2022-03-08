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L’Oreal закроет магазины и остановит онлайн-продажи в России

Семён Гудошников
Вчера в 20:36

Косметический гигант L’Oreal временно закроет свои магазины в России и остановит онлайн-продажи в стране. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

L’Oreal осудила военные действия России на Украине, которые «причиняют множество страданий украинскому народу».

Компания остановит все инвестиции в промышленность и государственные медиа России. А также рассмотрит возможность поддержки 2200 российских сотрудников.

Большинство из 326 украинских сотрудников L’Oreal остаются в своей стране, по заявлению компании, во «все более невыносимых условиях». «Мы беспокоимся за них и опасаемся за их безопасность», — сказано в заявлении.

Косметический гигант жертвует 5 млн евро международным и региональным организациям, а также агентствам ООН, оказывающим гуманитарную помощь.

После начала «военной операции» на Украине из России ушло множество брендов. Вот их неполный, но обновляемый список.

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