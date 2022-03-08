Английская Премьер-лига приостановит контракт с Okko и прекратит трансляцию матчей в России

Английская Премьер-лига приостанавливает контракт с российским партнером Rambler (Okko Sport). Об этом говорится в заявлении Лиги.

Также АПЛ пожертвует 1 млн фунтов стерлингов в поддержку народа Украины. Деньги направят в Комитет по чрезвычайным ситуациям при стихийных бедствиях для доставки гуманитарной помощи.

«Мы призываем к миру, и наши мысли со всеми, кто пострадал», — сказано в сообщении.

Новые санкции в отношении России ввели, после того как она сперва признала независимость ДНР и ЛНР, а затем начала «военную операцию» на Украине. Среди основных ограничений — заморозка значительной части валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Matercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.