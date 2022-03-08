Правительство России запретило вывозить медицинские изделия, поставленные из «недружественных» стран

Правительство ввело временный запрет на вывоз из России иностранных медицинских изделий. Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Речь идет о тех изделиях, которые были доставлены из стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Запрет не распространяется на физические лица, которым нужны эти изделия для личного пользования.

Ограничительная мера, по мнению правительства, «позволит не допустить дефицита медицинских изделий» в России, которое может возникнуть из‑за санкций «недружественных» стран.

Санкции против России ввели США, ЕС, Великобритания и ряд других стран из‑за военного конфликта на территории Украины. Ограничительные меры коснулись банков, в том числе ЦБ, российских чиновников и бизнесменов.