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Венгрия разрешила размещение войск НАТО в стране. Но запретила поставки оружия на Украину

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:06

Власти Венгрии разрешили размещение войск НАТО на территории страны. Соответствующий документ подписал премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Орбан подчеркнул, что такое решение было принято в интересах национальной безопасности. При этом Венгрия запретила транзит оружия на Украину через свою территорию. В другие страны оружие поставлять не возбраняется.

«Мы оценили ситуацию, опубликован указ, который дает понять, что с территории Венгрии нельзя поставлять оружие на территорию Украины», — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

Ранее Орбан заявлял, что хотел бы продолжить энергетическое сотрудничество с Россией. При этом Венгрия не будет блокировать санкции ЕС против РФ, отмечал он, поскольку «единство ЕС сейчас первостепенно».

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