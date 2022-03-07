Третий раунд переговоров между Россией и Украиной завершился. Об этом сообщил ТАСС. Украинская делегация покинула Беловежскую пущу на вертолетах.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, на встрече удалось добиться позитивных результатов в вопросе о гуманитарных коридорах. В частности, согласовали изменения в логистике.

Они, как считает Подоляк, обеспечат более эффективную помощь людям в зоне военного конфликта. Однако переговоры пока не принесли результатов, которые могли бы существенно улучшить ситуацию, подчеркнул украинский делегат.

Представитель России Владимир Мединский также заявил, что переговоры не увенчались тем успехом, на который надеялась российская сторона. Они будут продолжены, добавил он.

Коллега Мединского Леонид Слуцкий отметил, что Москва не тешит себя иллюзиями, что существенный результат будет достигнут на следующей встрече. Тем не менее, есть надежда, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта.