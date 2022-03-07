Неизвестный на грузовике протаранил ворота российского посольства в Дублине

Неизвестный на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства.

По его словам, водитель въехал задним ходом в ворота посольства, после чего был задержан. Причины такого поступка мужчины пока неясны, полиция начала расследование инцидента.

По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет. Однако дипломаты уже потребовали у властей Ирландии обеспечить им и их семьям безопасность.

Сотрудники российского посольства утверждают, что полиция бездействовала сразу после инцидента. Однако в данный момент правоохранители уже перекрыли улицы в районе посольства.

«Посольство решительно осуждает этот преступный акт, направленный против мирной дипломатической миссии. Посольство рассматривает данный инцидент как явное и грубое нарушение статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1861 года», — заявили пресс-секретарь посольства Никита Исакин.