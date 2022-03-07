Совет директоров «ВКонтакте» покинули иностранцы

Совет директоров компании VK Company Limited, владеющей социальной сетью «ВКонтакте», покинули иностранцы. Об этом стало известно из сообщения в блоге VK.

«4 марта 2022 года Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов Совета директоров VK. Ян Буне и Сан Хун Ким оставлят посты независимых директоров с 7 марта», — сказали в компании.

Кроме того, Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited.

Гендиректор VK Владимир Кириенко поблагодарил бывших коллег за их вклад в работе компании и отметил, что соцсеть продолжает работать в прежнем режиме. «В ближайшее время компания объявит о новых назначениях», — добавил он.

«Я работал в компании еще до IPO и очень горжусь необыкновенным ростом и успехом, которые были достигнуты за это время. Я хотел бы поблагодарить членов Совета директоров, а также профессиональную и самоотверженную команду VK, с которыми мне было приятно работать», — сказал Мэттью Хаммонд.