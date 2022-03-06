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Переговоры Путина с Эрдоганом и Макроном, новые блокировки СМИ и другие новости дня
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Путин Эрдогану: приостановка «военной операции» возможна, если Киев выполнит требования России 15:14
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Переговоры Путина с Эрдоганом и Макроном, новые блокировки СМИ и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 18:59

Visa и Mastercard приостанавливают работу в России. Карты этих платежных систем, выпущенные в России, продолжат работать в стране и перестанут за рубежом.

Российские банки планируют выпуск карт «Мир» на китайской UnionPay. Об этом рассказали «Сбер», «Тинькофф банк» и Альфа-банк.

Роскомнадзор заблокировал сайты «Медиазоны»*, Republic* и «7×7». Телеканал BBC World News прекратил вещание в России.

Президенты России и Турции обсудили по телефону ситуацию на Украине. Эрдоган призвал вместе проложить путь к миру и приостановить военные действия. Путин сказал, что это будет возможно, если Киев выполнит требования Москвы.

Еще один разговор Путин провел с Эмманюэлем Макроном. Он также сказал французскому президенту, что готов к продолжению диалога с Киевом при выполнении российских требований.

Борис Джонсон заявил, что НАТО не принимает участия в конфликте на Украине и не собирается этого делать. По его словам, альянс не испытывает враждебности к русскому народу и не ставит под сомнение существование России как мировой державы.

Папа римский Франциск заявил, что Святой престол готов сделать все, чтобы достигнуть мира на Украине. Понтифик призвал прекратить военные действия и урегулировать конфликт дипломатическим путем.

В России назначили первый штраф по новому закону о дискредитации армии, который вступил в силу пару дней назад. 49-летнего жителя Кемеровской области оштрафовали на 60 тыс. рублей.

Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг России с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом. Это значит, что обязательства страны близки к дефолту.

«Лента» вслед за другими торговыми сетями ограничила количество товаров для продажи в одни руки. Это нужно, чтобы снизить риски «искусственного вымывания товара с полок», который скупают для перепродажи по завышенным ценам.

Модный дом Prada объявил о приостановке розничной торговли в России. «Наша главная забота — обо всех коллегах и их семьях, пострадавших в результате трагедии на Украине», — сказали там.

*«Медиазона» и Republic признаны Минюстом СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.

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