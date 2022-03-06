Житель Кузбасса получил штраф по новому закону о дискредитации армии

49-летнего жителя Кемеровской области оштрафовали на 60 тыс. рублей по закону о запрете на публичные действия по дискредитации армии, который вступил в силу всего дня назад. Это первое наказание в России по этой статье, сообщает РИА «Новости».

В местном ГУ МВД рассказали, что полицейские нашли в сети видео с призывом принять участие в митинге против действий российских войск, а после установили его автора.

По новому закону человеку, дискредитирующему использование армии России и призывающему к проведению акций, грозит наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Этот закон Владимир Путин подписал 4 марта.