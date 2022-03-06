Агентство Moody’s Investors Service понизило кредитный рейтинг России с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом. Ниже него есть только одна ступень — «C», при которой обязательства, как правило, находятся в состоянии дефолта. «Ca», в свою очередь, значит, что обязательства страны близки к дефолту.

Как пишет ТАСС, понижение рейтинга России вызвано опасениями, что контроль за движением капитала со стороны Центробанка России ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям.

«Мнение Moody’s подтверждается сообщением Национального расчетного депозитария (НРД) о том, что купонные выплаты по государственным ОФЗ со сроком погашения в среду, 2 марта, были выплачены только местным держателям бумаг, ссылаясь на распоряжение ЦБ РФ, запрещающее выплаты нерезидентам», — отметили в агентстве.

Негативный прогноз отражает риски, связанные с введением западных санкций, а также стресс в банковском и корпоративном секторах. По прогнозам Moody’s, экономика России в 2022 году упадет на 7% и продолжит падение в 2023 году.

Ранее долгосрочные кредитные рейтинги России понизило агентство S&P: в иностранной валюте с «ВВ+» до «CCC-», в национальной — с «ВВВ-» до «CCC-». По мнению агентства, международные санкции сократили доступные валютные резервы России почти наполовину, включая депозиты в иностранной валюте и ценные бумаги, зарегистрированные в США, ЕС и Японии. Это ослабило внешнюю ликвидность страны в период роста спроса на иностранную валюту.