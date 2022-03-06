Телеканал BBC World News прекратил вещание в России

Британская медиакомпания Би-би-си объявила о снятии телеканала BBC World News с эфира в России. Об этом сообщается в твиттере вещателя.

4 марта Би-би-си заявила о временном прекращении работы в России. Причиной для этого стало ужесточение российского законодательства. Оно, по мнению компании, «криминализует независимую журналистику».

Речь идет о принятом законе, предполагающем в том числе уголовную ответственность за распространение ложной информации о Вооруженных силах России и их дискредитацию.

Помимо Би-би-си, приостановили деятельность в стране информагенство Bloomberg, американский CNN и немецкие ARD и ZDF.

Ранее из‑за «фейков» Роскомнадзор заблокировал сайты ряда СМИ: «Медузы»*, «Голоса Америки»*, Би-би-си, Deutsche Welle и «Радио Свобода»*. Самостоятельно приостановили работу Znak.com, «Дождь»*, «Серебряный дождь».

Кроме того, была заблокирована и ликвидирована радиостанция «Эхо Москвы». Редакция The Village закрыла российский офис и переехала в Варшаву.

* «Медуза», «Голос Америки», «Дождь» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ СМИ, выполняющими функцию иностранного агента.