Роскомнадзор заблокировал сайт издания Republic*. Об этом свидетельствуют данные из реестра РКН.
Согласно ним, требование о блокировке поступило в ведомство 24 февраля — в день начала «военной операции» России на Украине.
После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ — «Медузу»*, «Дождь», «Эхо Москвы», «Би-би-си», «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.
«Дождь»*, Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.
*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.