«Лента» вслед за другими торговыми сетями ограничила количество товаров для продажи в одни руки

Торговая сеть «Лента» ограничила количество товаров, которые может купить посетитель в гипермаркетах и при заказе онлайн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.

За один визит можно купить не более десяти единиц одного товара в зависимости от его категории. Ограничения накладываются на крупы, муку, чай, кофе, сахар, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию и подгузники.

Представитель сети объяснил, что это нужно для того, чтобы снизить риски «искусственного вымывания товара с полок». По его словам, люди делают большие закупки, чтобы перепродать по завышенной цене.

Ранее о подобной мере просили торговые сети. «Ашан» и «Атак» уже воспользовались ограничениями на покупку товаров из‑за высокого спроса.

Минпромторг считает, что ограничения в первую очередь помогают «минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов».