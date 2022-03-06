перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Moody’s понизило кредитный рейтинг России до «Ca» — преддефолтного 16:45
Телеканал BBC World News прекратил вещание в России 16:28
Папа Римский: Святой престол готов сделать все для мира на Украине 16:04
kremlin.ru
Путин Эрдогану: приостановка «военной операции» возможна, если Киев выполнит требования России 15:14
«Лента» вслед за другими торговыми сетями ограничила количество товаров для продажи в одни руки 14:49
Роскомнадзор заблокировал сайт издания Republic* 14:42
РКН заблокировал «Медиазону»* 13:39
Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы 13:39
Leon Neal/Getty Images
Премьер Британии заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине 13:08
Роскомнадзор уведомил о блокировке издание «7×7» 12:30
Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из‑за рассылки с «фейками» 12:07
В России выявили 79 863 случаев коронавируса за сутки 11:32
Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» с китайской UnionPay 10:59
Prada приостановила розничную торговлю в России 9:59
stevepb/Pixabay
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России. Что об этом известно 9:06
Puma объявила о приостановке работы всех своих магазинов в России Вчера в 20:59
Adobe останавливает продажу своих продуктов и услуг в России Вчера в 20:38
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России Вчера в 19:28
МТС и Оксана Федорова выпустили обучающую программу и конкурс для юных телеведущих Вчера в 19:21
«Аэрофлот» не будет летать за рубеж, закон о сроках за фейки дополнят и другие новости дня
Вчера в 18:54 дайджест
Отключить рекламу

«Лента» вслед за другими торговыми сетями ограничила количество товаров для продажи в одни руки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:49

Торговая сеть «Лента» ограничила количество товаров, которые может купить посетитель в гипермаркетах и при заказе онлайн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.

За один визит можно купить не более десяти единиц одного товара в зависимости от его категории. Ограничения накладываются на крупы, муку, чай, кофе, сахар, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию и подгузники.

Представитель сети объяснил, что это нужно для того, чтобы снизить риски «искусственного вымывания товара с полок». По его словам, люди делают большие закупки, чтобы перепродать по завышенной цене.

Ранее о подобной мере просили торговые сети. «Ашан» и «Атак» уже воспользовались ограничениями на покупку товаров из‑за высокого спроса.

Минпромторг считает, что ограничения в первую очередь помогают «минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить