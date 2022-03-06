Роскомнадзор уведомил о блокировке издание «7×7»

Роскомнадзор прислал уведомление о блокировке изданию «7×7 — Горизонтальная Россия». Об этом говорится в телеграм-канале СМИ.

Причиной блокировки в РКН назвали информацию о «военной операции» России на Украине, которая размещена на сайте издания.

«Мы заверяем своих читателей, что при любых раскладах продолжим делать честные тексты о том, что происходит в российских регионах, как гражданское общество объединяет людей отстаивать их права и о событиях, которые влияют на всех нас», — заявили в редакции.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ — «Медузу»*, «Дождь», «Эхо Москвы», «Би-би-си», «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь»*, Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.