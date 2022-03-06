Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из‑за рассылки с «фейками»

Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello, которое позволяет использовать телефон как рацию. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

Причиной блокировки стала «рассылка пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

Администраторы приложения отказались удалять «фейки», поэтому доступ к нему ограничат в течение суток.

РКН уже блокировал Zello в 2017 году на фоне протестов дальнобойщиков против системы «Платон», но из‑за особенностей адресов приложение оставалось доступным до 2018 года.