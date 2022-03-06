перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор уведомил о блокировке издание «7×7» 12:30
Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из‑за рассылки с «фейками» 12:07
В России выявили 79 863 случаев коронавируса за сутки 11:32
Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» с китайской UnionPay 10:59
Prada приостановила розничную торговлю в России 9:59
stevepb/Pixabay
Visa и Mastercard приостанавливают работу в России. Что об этом известно 9:06
Puma объявила о приостановке работы всех своих магазинов в России Вчера в 20:59
Adobe останавливает продажу своих продуктов и услуг в России Вчера в 20:38
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами из России Вчера в 19:28
МТС и Оксана Федорова выпустили обучающую программу и конкурс для юных телеведущих Вчера в 19:21
«Аэрофлот» не будет летать за рубеж, закон о сроках за фейки дополнят и другие новости дня
Вчера в 18:54 дайджест
Генпрокурор Украины заявила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова Вчера в 17:24
Центробанк сообщил о замедлении работы Системы быстрых платежей из‑за DDoS-атак Вчера в 17:05
kremlin.ru
Путин: текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения Вчера в 16:12
«Коммерсант»: ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5000 долларов в месяц Вчера в 15:55
«Аэрофлот» отменяет все зарубежные рейсы с 8 марта Вчера в 14:58
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям остановить полеты за рубеж из‑за ареста самолетов Вчера в 13:50
В Госдуме хотят распространить закон о сроках за фейки на Росгвардию. Это предлагал Кадыров Вчера в 13:43
Владеющая брендом Zara компания Inditex приостанавливает деятельность в России Вчера в 13:39
В России предложили отменить наказание за «пиратство» программ. Минцифры это опровергло Вчера в 12:45
Отключить рекламу

Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из‑за рассылки с «фейками»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:07

Роскомнадзор ограничит доступ к приложению Zello, которое позволяет использовать телефон как рацию. Об этом регулятор сообщил в своем телеграм-канале.

Причиной блокировки стала «рассылка пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

Администраторы приложения отказались удалять «фейки», поэтому доступ к нему ограничат в течение суток.

РКН уже блокировал Zello в 2017 году на фоне протестов дальнобойщиков против системы «Платон», но из‑за особенностей адресов приложение оставалось доступным до 2018 года.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Роскомнадзор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить