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В России выявили 79 863 случаев коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:32

За последние сутки в России выявлено 79 863 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6906 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4776. Следом идут Самарская область, Башкортостан, Петербург, Пермский край, Нижегородская область, Саратовская область, Воронежская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 941 656. За сутки умерли 744 человека, за все время — 356 281. Выздоровели 149 060, за весь период — 14 567 976. Число госпитализаций за сутки составило 8 242.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 445,5 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,9 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29 млн), Франция (23 млн) и Великобритания (19,1 млн).

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