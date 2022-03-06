В России выявили 79 863 случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 79 863 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6906 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4776. Следом идут Самарская область, Башкортостан, Петербург, Пермский край, Нижегородская область, Саратовская область, Воронежская и Ростовская области.