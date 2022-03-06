Сбербанк планирует выпустить карту «Мир» с китайской UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир»-UnionPay. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление организации.

О сроках запуска Сбербанк сообщит дополнительно.

Чуть раньше о планах выпуска кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay сообщил «Тинькофф банк». Над запуском карточек на UnionPay работает и Альфа-банк.

Это связано с тем, что платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России в «ближайшие дни».

UnionPay — это национальная платежная система Китая. Она поддерживается в 180 странах.