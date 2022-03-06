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Prada приостановила розничную торговлю в России

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

Итальянский дом моды Prada объявил о приостановке розничной торговли в России из‑за военного конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Наша главная забота — обо всех коллегах и их семьях, пострадавших в результате трагедии на Украине, и мы продолжим поддерживать их», — сказали в Prada.

Ранее холдинг Kering (бренды Balenciaga и Gucci) и компания Inditex (бренд Zara) объявили о временном закрытии магазинов. Бренд одежды Puma объявил о прекращении работы сайта и розничных магазинов.

Еще раньше о прекращении онлайн-продаж объявила Nike, а Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Какие бренды перестали работать в России, можно узнать в этом материале.

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