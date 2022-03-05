«Аэрофлот» не будет летать за рубеж, закон о сроках за фейки дополнят и другие новости дня

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами, зарегистрированными в иностранных реестрах, с 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — рейсы из‑за рубежа. «Аэрофлот» с 8 марта останавливает все зарубежные рейсы, исключением станет Беларусь.

Владимир Путин заявил, что текущая ситуация в России не подразумевает введения военного положения. Он понадеялся, что «такой ситуации не будет».

Депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил доработать закон о сроках за фейки о российских войсках на Украине, расширив его на Росгвардию и «другие государственные военные (и не только) организации». Ранее это предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Российское издание о культуре Colta приостановило деятельность из‑за «закона, резко ограничивающего возможности журналистов». По той же причине на время прекратило работу в России информагентство Bloomberg.

Кто еще приостановил деятельность в России на фоне санкций? Холдинг Kering (бренды Balenciaga и Gucci) и компания Inditex (бренд Zara) временно закрывают магазины, платежная система PayPal и маркетплейс eBay тоже перестали работать, а Booking.com перестал показывать отели на территории России.

Торговым сетям разрешили ограничивать продажу социально значимых товаров в одни руки. СМИ выяснили, что этой возможностью уже воспользовались «Ашан» и «Атак» — они ввели лимиты на муку, сахар, масло, соль и крупы.

Центробанк ограничил переводы за рубеж супругам и близким родственникам суммой 5000 долларов в месяц. На такие меры регулятор пошел из-за «повышенной волатильности» валютного рынка.

Вчера стало известно, что российские власти обсуждают отмену наказания за использование ПО без лицензии, если оно принадлежит поддержавшей санкции стране и у которого нет отечественных аналогов. Сегодня Минцифры это опровергло.

«Прошу прощения, я абсолютист в плане свободы слова», — так Илон Маск прокомментировал отказ блокировать СМИ из России в системе спутникового интернета Starlink. Ее терминалы в конце февраля прибыли на территорию Украины после запроса руководства страны.