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Генпрокурор Украины заявила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:24

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о выдаче ордера на заочный арест Олега Газманова, передает ТАСС. Его собираются объявить в международный розыск.

«Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится», — написала Венедиктова в своем фейсбуке перед тем, как сообщить певцу о заочном аресте.

«Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры — часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы», — заявила Венедиктова.

Газманова подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (статья 110 Уголовного кодекса). Свое обращение к артисту генпрокурор закончила строчками из его песни, добавив, что «нам не встретиться никак — только в суде».

Накануне на Украине заочно арестовали российского режиссера Никиту Михалкова по тому же самому обвинению.

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